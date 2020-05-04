托卡耶夫总统出席参议院会议

哈通社/努尔苏丹/5月4日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日出席参议院（议会上院）会议。

会议中发表讲话的总统说道：“要完成国家的任务，首先需要政府各部门之间的相互协调。实现重要的改革方面，议会，特别是参议院的作用和权限尤为特殊。参议院的主要任务之一是，通过高质量法案。这些法案可以为改革铺平道路，并保障国家的稳定和秩序。”

托卡耶夫总统对前参议院议员及议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃的工作给予了高度评价，并表示了感谢。

“正如大家所知，根据我的命令，达丽哈·纳扎尔巴耶娃已终止其参议院议员职权。她作为参议院议长，一年内进行了大量积极和富有成效的工作。因此，我向达丽哈·纳扎尔巴耶娃表示感谢。”总统说。

同时，托卡耶夫总统在会议上提名参议员玛吾林•阿什姆巴耶夫担任参议院议长职务。

“他足够了解国家事务， 多年来，在不同的行业出色的完成了各项工作任务。在公共服务领域也具有丰富的经验。同时，他也非常了解参议院的职责。因此，我毫不怀疑他的工作能力。”总统说。

根据匿名投票结果，玛吾林•阿什姆巴耶夫当选为参议院议长。

【编译：阿依波塔】