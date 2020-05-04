世界气象组织：北极臭氧消耗达到创纪录水平
平流层是指大约10公里至大约50公里高度之间的大气层。
根据世界气象组织的全球大气观察臭氧观测站、美国国家航空航天局和哥白尼大气监测服务获得的数据，最近一次在北极观测到同样强烈的臭氧消耗是在2011年春季。数据显示，2020年的臭氧消耗甚至更强。
气象组织表示，如果没有《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》这一成功的国际协议的存在，臭氧消耗将会更加严重。协议的达成导致氯氟烃等物质逐步淘汰。但是它们在大气中停留了几十年，浓度仍然高到足以造成严重的臭氧破坏。
世界气象组织表示，北极平流层仍然容易受到与人类活动有关的臭氧消耗物质的影响。任何特定冬季的臭氧损失程度取决于气象条件。2020年的臭氧损失表明，我们必须保持警惕。
由于每年的气象条件和温度不同，臭氧消耗的严重程度也有所波动。
与典型的南极臭氧洞范围相比，今年春天北极臭氧洞的最大延伸范围要小得多。2019年南极上空的臭氧洞是自臭氧洞首次被发现以来最小的记录。
紫外辐射
世界气象组织的全球大气观测网络在北极设有观测站，这些观测站对臭氧和紫外线辐射进行高质量的测量。
2020年的情况类似于2011年春天，当时北极上空的臭氧损失接近50%。北极臭氧的损耗导致2011年春季地表紫外线辐射增加，科学家观察到加拿大北极地区的紫外线指数增加了60%，北欧地区的增幅甚至更高。
此外，北极的臭氧消耗影响了臭氧总量，导致加拿大和欧洲夏季紫外线水平上升。
蒙特利尔议定书
世界气象组织和联合国环境规划署最近对臭氧消耗的科学评估显示，自2000年以来，平流层部分地区的臭氧层以每十年1-3%的速度恢复。按照预计的速度，北极和北半球中纬度地区的臭氧预计将在本世纪中叶（约2035年）前完全恢复，随后南半球中纬度地区将在本世纪中叶恢复，南极地区将在2060年恢复。
如果没有《蒙特利尔议定书》的存在，今年的臭氧破坏很可能会更严重。根据《蒙特利尔议定书》，曾广泛用于冰箱、喷雾罐和灭火器中的氯氟烃和哈龙等消耗臭氧层物质已经被淘汰。然而，大气测量和分析能够检测到某些受控物质的新排放，强调了对这些成分进行连续观察的重要性。
1989年生效的《蒙特利尔议定书》有效地帮助世界减少了消耗臭氧层的制冷剂氯氟烃的生产和使用，但取而代之的氢氟烃虽然不会破坏臭氧层，却是一种强效温室气体。
2019年1月1日，《蒙特利尔议定书基加利修正案》生效。通过逐步减少强效温室气体氢氟碳化合物的使用，该《修正案》有望在继续保护臭氧层的同时，在本世纪末避免全球升温0.4℃。