世界气象组织：北极臭氧消耗达到创纪录水平

哈通社/努尔苏丹/5月4日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织日前表示，保护地球生命免受有害紫外线辐射的臭氧层消耗今年春天在北极大部分地区达到了前所未有的水平。造成这一现象的原因是大气中臭氧消耗物质的持续存在以及平流层在冬季非常寒冷。

平流层是指大约10公里至大约50公里高度之间的大气层。

根据世界气象组织的全球大气观察臭氧观测站、美国国家航空航天局和哥白尼大气监测服务获得的数据，最近一次在北极观测到同样强烈的臭氧消耗是在2011年春季。数据显示，2020年的臭氧消耗甚至更强。

气象组织表示，如果没有《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》这一成功的国际协议的存在，臭氧消耗将会更加严重。协议的达成导致氯氟烃等物质逐步淘汰。但是它们在大气中停留了几十年，浓度仍然高到足以造成严重的臭氧破坏。

世界气象组织表示，北极平流层仍然容易受到与人类活动有关的臭氧消耗物质的影响。任何特定冬季的臭氧损失程度取决于气象条件。2020年的臭氧损失表明，我们必须保持警惕。

由于每年的气象条件和温度不同，臭氧消耗的严重程度也有所波动。

与典型的南极臭氧洞范围相比，今年春天北极臭氧洞的最大延伸范围要小得多。2019年南极上空的臭氧洞是自臭氧洞首次被发现以来最小的记录。

紫外辐射

世界气象组织的全球大气观测网络在北极设有观测站，这些观测站对臭氧和紫外线辐射进行高质量的测量。

2020年的情况类似于2011年春天，当时北极上空的臭氧损失接近50%。北极臭氧的损耗导致2011年春季地表紫外线辐射增加，科学家观察到加拿大北极地区的紫外线指数增加了60%，北欧地区的增幅甚至更高。

此外，北极的臭氧消耗影响了臭氧总量，导致加拿大和欧洲夏季紫外线水平上升。

蒙特利尔议定书

世界气象组织和联合国环境规划署最近对臭氧消耗的科学评估显示，自2000年以来，平流层部分地区的臭氧层以每十年1-3%的速度恢复。按照预计的速度，北极和北半球中纬度地区的臭氧预计将在本世纪中叶（约2035年）前完全恢复，随后南半球中纬度地区将在本世纪中叶恢复，南极地区将在2060年恢复。

如果没有《蒙特利尔议定书》的存在，今年的臭氧破坏很可能会更严重。根据《蒙特利尔议定书》，曾广泛用于冰箱、喷雾罐和灭火器中的氯氟烃和哈龙等消耗臭氧层物质已经被淘汰。然而，大气测量和分析能够检测到某些受控物质的新排放，强调了对这些成分进行连续观察的重要性。

1989年生效的《蒙特利尔议定书》有效地帮助世界减少了消耗臭氧层的制冷剂氯氟烃的生产和使用，但取而代之的氢氟烃虽然不会破坏臭氧层，却是一种强效温室气体。

2019年1月1日，《蒙特利尔议定书基加利修正案》生效。通过逐步减少强效温室气体氢氟碳化合物的使用，该《修正案》有望在继续保护臭氧层的同时，在本世纪末避免全球升温0.4℃。