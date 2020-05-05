国防部代表对军机迫降一事进行了说明

哈通社/努尔苏丹/5月5日 – 哈萨克斯坦武装力量防空部队第一副总司令图尔阿勒·库伊什戈洛夫就4日在阿拉木图州机场实施迫降的C-295军用飞机相关情况进行了解释说明。

据其介绍，由空中客车军事（Airbus Military）公司生产的、隶属于哈萨克斯坦武装力量的一架C-295军用飞机，2020年5月4日在执行例行任务期间，出现了前起落架故障。

库伊什戈洛夫称，当时飞机上共有4名机组人员，其中，机长、一等飞行员杰恩斯·扎伊诺迪诺夫拥有1700小时飞行时间，是一名经验丰富的飞行员。他与另外三名机组成员——副机长阿布莱·伊布拉耶夫、飞行工程师卡里姆·帕赫雷丁及机械师伊戈尔·卡拉贝茨，为解除飞机故障采取了所有可以实施的措施。

由于始终无法放下起落架，机组最终决定以机腹着陆方式实施迫降，并成功于当日20：40时在阿拉木图州杰特艮机场安全完成了紧急降落。

库伊什戈洛夫强调称，机组成员在迫降中表现出了优异的心理素质和高超的驾驶技巧。地面人员也及时采取了相应的援助措施，确保了故障飞机的安全着陆。

第一副总司令同时表示，为调查此次事故原因而组建的调查组已经前往当地。进一步的信息，将在调查组完成初步调查后予以公布。

此前，媒体对一架隶属于国防部的军机实施紧急着陆进行了报道。

【编译：木合塔尔·木拉提】