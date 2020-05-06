哈萨克斯坦外交部表示将不会向乌兹别克斯坦递交外交照会

哈通社/努尔苏丹/5月6日 – 哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫5日表示，哈萨克斯坦外交部不会就突厥斯坦州部分地区因乌兹别克斯坦境内的萨尔多巴水库溃坝而遭遇水灾，向乌方递交照会。

阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫 表示，哈萨克斯坦政府高度关注此次受水库溃坝事故而被水淹的突厥斯坦州相关地区当前的情况。

发言人指出，哈乌两国总统已于5月2日进行了电话连线，承诺将通过实质性的协商，协调双方政府开展救灾和后续工作。

«考虑到两国政府及相邻的地方政府层面在救灾过程中紧密实施的双边合作，外交部将不考虑向乌方递交照会的问题。»他说。

据外交部发言人介绍，突厥斯坦州州长沃米尔扎克·舒克耶夫在溃坝事故发生后，迅速对邻近的乌国地区进行了访问，同乌方进行了必要的协商，并在5日的政府例行工作会议上就相关结果进行了汇报。

«如诸位所知，由副总理罗曼·斯卡利亚尔领导的国家委员会已经成立，并将于6日前往突厥斯坦州和乌兹别克斯坦。

双方之间的一切联络将完全遵照《永久友谊和战略伙伴关系条约》以及《保护和使用越境水道和国际湖泊公约》的规定执行。»他说。

根据此前报道，受乌兹别克斯坦萨尔多巴水库溃坝事故影响，哈萨克斯坦突厥斯坦州马科塔阿尔勒县10个乡被水淹，近3.1万人被疏散至安全区域。

根据突厥斯坦州州长舒克耶夫的汇报，目前已知当地有845间民房，3所学校，5所幼儿园，4座医院，1座文化活动中心，以及10家超市被水淹。当地有一座桥梁，以及总长度54.7公里的公路目前仍在水面以下。此外，先期信息显示，至少有7639公顷粮田被大水冲毁。牲畜方面的损失尚未统计完成。

乌兹别克斯坦方面承诺将协助哈萨克斯坦完成水淹区域的清理工作。

政府总理阿斯哈尔·马明责成政府机构向所有受灾群众提供一切必要的帮助。

【编译：木合塔尔·木拉提】