韩国今起转入生活防疫期

哈通社/首尔/5月6日 -- 随着长达45天的社交距离严守期结束，韩国6日起正式转入生活防疫期，人们的日常生活也随之进入一个«新常态»。

据韩联社报道，生活防疫期间，人们可以在遵守五大生活防疫守则的前提下进行聚会等活动。具体守则包括，身体不适时居家休息三四天、与他人保持两臂远的距离、经常通风换气和定期消毒、经常认真洗手和咳嗽时用衣袖遮挡口鼻、«身远心不远»等。

韩国防疫部门强调，生活防疫期仍需保持社交距离，并建议公众尽量避免长时间聚餐，用餐时尽量同向就坐；在健身房、棒球场、足球场等体育设施内暂不使用淋浴设施；在百货商店、超市等利用移动支付或信用卡，减少与他人接触。

部分意见认为，由于这些生活防疫指南不是强制性措施，其实效性难免受到质疑。中央灾难安全对策本部第一次长朴凌厚就此表示，防疫部门将继续征集国民意见，不断完善生活防疫指南，严防疫情扩散。

值得一提的是，韩国5日全天新增两起新冠病毒确诊病例，创下两个多月来的新低。不过，新增一起死亡病例。

新增的两起确诊病例都是输入型病例，使到累计病例达到1万零806起。死亡人数则增加到255个。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



