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    首都、阿拉木图和乌斯卡曼将开通直达阿拉库勒旅游区的航线

    10:32, 06 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月6日 – 阿拉库勒旅游休闲度假区附近的乌尔扎尔镇将开通与首都努尔苏丹、«南都»阿拉木图以及东哈州首府乌斯卡曼市之间的直航航班。

    据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，该部计划在2020年国家紧急状态结束之后，为东哈州阿拉库勒旅游区的通勤便利度进一步提升创造良好的条件。

    工基发展部计划首批开通当地与首都、阿拉木图和东哈州首府之间的航空线路。

    根据计划，从5月至10月，将由Южное небо航空公司执飞航班。

    其中，努尔苏丹至乌尔扎尔航线先每月6个架次，单向航班的机票价格初步定为1.6万坚戈/人。

    阿拉木图至乌尔扎尔的航班，计划开通4个架次/月并视情况进一步予以增加。单向航班的机票价格初步定为1.4万坚戈/人。

    乌斯卡曼市至乌尔扎尔航线每周1个架次，机票单向每人1万坚戈。

    阿拉库勒湖位于东哈州和阿拉木图州边境处，是哈萨克斯坦最著名的湖泊和著名度假区之一（相关新闻：哈萨克斯坦著名景点介绍：阿拉库勒湖 ），同时也是杰特苏地区巴尔喀什湖之后的第二大湖，包括岛屿在内面积为2696平方千米，长104公里，最宽的地方达52公里，湖边总长度384公里，平均深度22.1米，最深处达54米，湖水体积约58-60立方千米。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    旅游 东哈州 黄金储备 交通
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