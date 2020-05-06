受新冠疫情重创 全球多家航空公司预计将大幅裁员

哈通社/努尔苏丹/5月6日 -- 新型冠状病毒疫情在全球肆虐，重创百业。尤其在首当其冲的航空业和旅游相关领域，多家公司开始了裁员的瘦身计划，希望能保住企业。

据外媒报道，在疫情压力下，包括卡塔尔航空、美国达美航空等等多家航空公司，已提出警告，预计将大量裁员。

航空业在病毒来袭下陷入困境，美国联合航空计划从10月1日起，开始裁减三成，也就是大约3450名的管理级人员。获得美国政府50亿美元支助的联合航空，其中一项条件是到今年9月底前不得裁员。不过公司预计，接下来几个月的开支，将比政府的援助金多出好几十亿美元。联合航空自疫情爆发以来，已取消了九成的航班。

遭严重冲击的英国维珍航空，也宣布将裁退3150人，以应对疫情。公司同时计划，退出也英国第二繁忙的机场盖特威克，并转移到希思罗机场。

而在游客出行计划近乎停摆的冲击下，出租住宿平台Airbnb爱彼迎宣布，将裁退近1900名员工，占总员工的四分之一。集团创始人在一份发给职员的备忘录中提到，公司预计今年的收入将只有去年的一半。

此前，英国航空的母公司IAG集团表示，英航计划裁员至多1.2万人，以应对新冠疫情的冲击，并预计乘客数量将需要数年才能恢复。

【编辑：木合塔尔·木拉提】