哈乌两国总统就水灾区域后续处理问题通电话

哈通社/努尔苏丹/5月8日 – 哈萨克斯坦总统与乌兹别克斯坦总统举行电话会谈，就乌溃坝事故导致的水灾后续处理进行的讨论。

据总统府新闻局消息，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统8日应邀同乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫举行了电话会谈。

会谈中，两国总统就两国政府为妥善处理因乌兹别克斯坦萨尔多巴水库溃坝事故遭受水灾影响区域而采取的措施进行了详细的讨论。

两国领导人高度评价了双方在民众疏散和公共支援、技术和交通基础设施重建等需要迅速落实的任务方面所实施的紧密合作。

乌兹别克斯坦总统强调指出，有赖于兄弟般的两国人民间紧密的友谊与互邻友好的传统，双方必然能够战胜一切艰难险阻。米尔济约耶夫表示，乌兹别克斯坦方面将提供包括公开的信息交流在内的一切帮助，并在水库重建过程中，充分尊重哈萨克斯坦的国家利益和国际权利，公开透明的开展所有工作。

托卡耶夫对乌方在这一困难时刻提供的支持表示了感谢。

«我们生活在同一条河畔。只有在互信和公开的基础上，才能公平有效的共同利用水资源，并防止与跨境问题有关的威胁和挑战。»哈萨克斯坦总统说。

双方就进一步完善合作管理和利用跨境河流的机制问题达成了协议，并决定成立定期和高级别的两国政府间专项工作组。

会谈最后，两国领导人相互致以胜利75周年祝贺。

双方强调，应高度重视和以尊重的态度对待这一节日，并祝愿所有功勋老兵和后勤功勋人士健康长寿，祝愿兄弟的哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦人民享有繁荣与昌盛。

【编译：木合塔尔·木拉提】