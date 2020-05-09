卫生部长：现在谈论恢复正常生活为时尚早

哈通社/努尔苏丹/5月9日 -- 哈萨克斯坦卫生部长比尔塔诺夫8日在接受哈巴尔电视台专访时表示，现在谈论恢复疫前正常生活为时尚早。

卫生部长指出，当前政府一方面需要继续采取卫生防疫措施以减少感染，另一方面，也需要逐步放开限制措施以恢复国家经济。

他表示，疫病大流行的风险不应阻碍国家回归正常生活，但部分措施的逐步放松，也并不意味着疫情的结束。

比尔塔诺夫强调指出，正是因为及时在全国范围采取了隔离限行措施，疫情的扩散才得到了控制。

“如果3月16日未宣布隔离，一周之内全国感染者人数就会达到4500人，而不是在两个月之后。 ”他说。

卫生部长表示，总统宣布实施的国家紧急状态和隔离限行措施在防止疫情扩散中发挥了重要作用，避免了疫情高峰暴发导致医疗机构不堪重负的情况的出现。

比尔塔诺夫还表示，目前确诊患者的增长率已经由最初的 50%-60%下降至目前的3%-5%。因此，公众无需感到恐慌。

部长指出，截至8日已有近1600人治愈出院，尚在医院接受治疗的确诊患者数量约3000人。

“但这也并不意味着风险已经消失。”部长说。

他表示，目前已经着手采取了一些措施，包括恢复部分城市之间的航空线路，以及对部分企业的复工，允许公众在户外部分区域活动等。但这些措施依然是隔离限行政策的一部分。

他强调现在谈恢复疫情之前的生活为时尚早，因为目前我过还有一些区域的疫情仍需要密切关注。

【编译：木合塔尔·木拉提】



