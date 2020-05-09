研究：羊驼抗体可对抗冠病

哈通社/努尔苏丹/5月9日 -- 据外媒消息，根据国际研究团队在美国《细胞》杂志上发表的最新研究结果， 羊驼血液里的抗体能够阻止细胞受2019冠状病毒感染。

《纽约时报》报道指出，羊驼并非第一次用于抗体研究。科学家们早在过去的十年，在爱之病和流感研究中已经使用过羊驼抗体，而且治疗效果良好。

得克萨斯大学奥斯汀分校副教授麦克莱伦（Jason McLellan）也表示，羊驼抗体是首批能够对抗SARS和中东呼吸综合征（MERS）病毒的抗体之一。

早在四年前，一头九个月大的羊驼体内的抗体能够在六周内成功对抗SARS和中东呼吸综合征（MERS）病毒。如今，研究人员证实那头现在四岁的羊驼也能够对抗冠状病毒。

根据未来主义科学新闻网（Futurism）的报道，研究人员希望，羊驼产生的抗体能用于预防感染冠状病毒。

麦克莱伦也是国际研究团队的其中一员，他指出：«疫苗必须在感染前的一两个月注射进体内，以避免人们感染病毒。»

麦克莱伦补充，羊驼的抗体也可用来治疗病患，以减轻疾病的严重性。

不过，比利时根特大学(Ghent University)分子病毒学家塞伦斯（Xavier Saelens)博士告诉《纽约时报》，研究人员还需先把羊驼抗体引进临床试验，而在这之前还有很多工作要做。