托卡耶夫总统在国家委员会会议上的讲话要点

哈通社/努尔苏丹/5月11日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫11日主持召开关于保障紧急状态的国家委员会会议。

会上，托卡耶夫总统发表了讲话，一下为讲话内容的要点总结：

•哈萨克斯坦国家紧急状态宣告结束；

•必须尽快建立全新的经济结构；

•需要向绿色能源经济转型；

•作为经济复苏工作的一部分，特殊公共采购程序将持续至今年8月；

•将对《就业路线图》框架下的项目方案进行分析；

•启动新的“5-10-20”信贷住房计划；

•年底前成立家庭银行；

•将实行累进的个人所得税税率；

•有必要扩大延期支付贷款的行业名单；

•政府必须确保所有投资法律的稳定性；

•央行及哈萨克斯坦金融监管和发展署需减少对本国货币可能遭受的投机性冲击；

•至10月1日前暂停执行对法人的破产程序；

•将设立产业发展基金；

•在专业人士的参与下，建立由政府主导的生物安全委员会；

•保障国家紧急状态制度的国家委员将改组为恢复经济增长的国家委员会；

•企业与政府之间的关系将完全数字化；

•将逐步恢复城市公交运输体系；

•将为马科塔阿尔勒县受灾群众新建住房；

•将对医疗卫生体系进行彻底的改革；

•制定针对小型企业的特殊支持措施；

•保持各州之间的车辆限行措施；

【编译：木合塔尔·木拉提】