卡塔尔航空公司向全球医护人员赠送免费机票

哈通社/多哈/5月12日 -- 为感谢广大医护工作者在新冠肺炎疫（COVID-19）情期间的无私奉献，卡塔尔航空（Qatar Airways）向全球医护工作者赠送10万张免费机票。

据卡塔尔航空公司官网消息，免费机票网上申请通道已在努尔苏丹时间5月12日3时01分开放，并将在5月19日2时59分关闭。

在此期间，各国医务人员可以通过访问卡塔尔航空官方网站qatarairways.com/ThankYouHeroes，在线申请专属免票兑换码。

活动将基于先到先得的原则向全球医护人员免费开放。

优惠活动仅面向医疗护理行业从业者，包括：医生、开业医生/全科医生、护士、护理人员、实验室检验技师、临床研究员、药剂师。

官网消息称，符合条件的医护工作者可申请获得以下福利：

·最多2张免费的经济舱往返程机票，可选择卡航飞行网络内的任意目的地并携一位旅伴；

·多哈哈马德国际机场内的卡塔尔免税店(Qatar Duty Free)购物65折优惠券

客票行程须于2020年11月26日前预订，旅行有效期至2020年12月10日。客票的使用条款完全灵活，可免费无限制修改目的地或日期；票价和附加费将被豁免，乘客仅需支付机场税费。

卡航同时提醒称，每个国家每日将有限定数量的申领码发放。由于免费机票申请通道面向全球医护人员开放，为确保申请过程的公平与透明，每个国家的免票名额将根据该国的人口基数设定。

卡塔尔航空将错开申请窗口，每个国家的免票名额将在7天内平均分配，确保每日都提供剩余名额。

申请获得免费机票的医护人员在出行时应携带相关证件原件。

【编译：木合塔尔·木拉提】