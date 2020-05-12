俄罗斯新冠肺炎累计确诊病例位居全球第二

哈通社/努尔苏丹/5月12日 —— 据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部公布的数据显示，过去24小时，俄境内新增10899例新冠病毒感染病例，累计病例增至232243例，约43%新增患者没有症状。

据统计，过去24小时，俄罗斯83个联邦主体新增10899例新冠病毒COVID-19感染确诊病例，其中无临床表现病例4704例（占43.1%）。此外 ，俄罗斯85个联邦主体累计新冠病毒感染病例232243例（增长4.9%）。

数据显示，过去24小时，新增107例死亡病例，累计死亡2116例；共有 3711人出院，累计出院43512人。

过去24小时，莫斯科市新增新冠病毒感染病例最多，达5392例，莫斯科州新增1063例，下诺夫哥罗德州新增354例。

莫斯科新冠病毒疫情防控指挥部发布消息表示，俄首都超80%的新增新冠病毒感染者年龄在65岁以下，约9%为儿童。

截至目前，莫斯科累计新冠病毒感染病例121301例。

新增患者中，年龄在18-45岁的人士占41.3%，年龄在46-65岁的占33.1%，年龄在66-79岁的占10.7%，80岁以上占6.1%。另有8.8%的患者为儿童。