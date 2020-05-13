联合国秘书长谈宗教领袖在防控新冠中发挥的作用

哈通社/努尔苏丹/5月13日 -- 据联合国新闻报道，联合国秘书长古特雷斯12日在题为 «宗教领袖在应对2019冠状病毒病多重挑战中的作用»的高级别视频会议上发表讲话指出，宗教领袖可以在全球停火、制止针对妇女暴力、支持正确预防感染措施和推动教育四个方面发挥关键作用，提供解决方案，不仅解决应对当前疾病大流行的问题，同时关注如何更好地恢复。

古特雷斯表示，世界正面临着一场前所未有的危机，2019冠状病毒病大流行不仅仅是一项全球卫生紧急事件，同时还是一场人类危机，它颠覆了人们生活，摧毁了人们生计，并加深了世界各地的不信任。

古特雷斯指出，从以前的公共卫生危机——从艾滋病到埃博拉疫情——我们知道，宗教领袖的行动会影响人们的价值观、态度、行为和行动。

他指出，宗教领袖支持全球停火呼吁可以让人们集中精力打击共同的敌人——2019冠状病毒病。同时，他们还可以鼓励所有社区提倡非暴力，反对仇外心理、种族主义和一切形式的不容忍。

古特雷斯表示，随着2019冠状病毒病的蔓延，人们在全球各地看到针对妇女和女孩的暴力行为在惊人地增加。他呼吁宗教领袖明确谴责这种行为，支持伙伴关系、平等、尊重和同情的共同原则。

古特雷斯促请宗教领袖利用自己的网络和沟通能力，支持各国政府促进世卫组织建议的公共卫生措施——从保持身体距离到树立良好卫生习惯——并确保宗教活动，包括礼拜、宗教仪式和埋葬做法，符合建议要求。

他还敦促宗教领袖支持保证教育的连续性，与教育提供者合作寻找解决方案，让学习不出现间断。

他表示，病毒肆虐和破坏的规模为几代人所未见，此时，人们也看到一线曙光，那就是经常使我们分裂的差异在此时显得微不足道。

他表示，在疫情面前，人们都是脆弱的——这种共同的脆弱性揭示了我们共同的人性，也揭示了人们团结在一起的必要性和责任。