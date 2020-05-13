哈通社/努尔苏丹/5月13日-- 哈萨克斯坦领先高等学府 — 阿尔-法拉比国立大学为防控疫情作出特别贡献。

据悉，阿尔-法拉比国立大学医学与卫生学院的50多名研究生和博士生第一时间前往疫情防控一线，参与了救治工作。

当前，该大学的传染病学、肺科等部门的医生们在阿拉木图各个医疗机构全天候工作。

20名实习医生作为志愿者在阿尔-法拉比国立大学医疗诊断中心（为与确诊患者密切接触人员设立的）和第1市医院参与着防控工作。同时，卫生政策及组织系组织了可重复使用口罩的缝制工作。大学的教授们还向参与防控工作的同事们和学生们赠送了防疫礼包。

国立大学的科学家们也积极参与了疫情防控工作。该大学新化学技术与材料研究所开发了用于消毒医务人员的手，以及手术部位的消毒液。 国家极度危险感染研究中心实验室证实了消毒液的杀菌效果。

与此同时，大学的化学专家们研制出含有洗必泰成分的消毒产品。与普通消毒液相比，此类消毒产品的抑菌时间更长。

阿尔-法拉比国立大学技术园的工作人员同其他部门共同制作出医用头盔，目前正在进行小批量生产工作。

#我们在一起全国性活动和由该大学学生提出的“温暖社会”倡议框架下，阿尔-法拉比大学的志愿者们和教师们筹集了资金，以向抗击疫情前线的工作人员提供帮助。他们向医护人员和防疫检查站的内务部工作人员送去了热饭。

除此之外，阿尔-法拉比国立大学提供了710人的学生公寓楼，以安置阿拉木图市医务人员

实行隔离措施期间，该大学第一时间启动了远程教学模式。同时，大学还担起了向使用“ Universe”系统的高等学府提供免费咨询服务的责任。

另外，阿尔-法拉比国立大学医学与卫生学院同加拿大和德国专家合作，制作了一系列有关冠状病毒治疗、诊断和预防经验的视频。

【编译：阿依波塔】



