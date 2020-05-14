参议院议长：要在法律层面上保障总统提出的战略方案

哈通社/努尔苏丹/5月14日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林•阿什姆巴耶夫14日在参议院全体会议上表示，要在法律层面上及时有效保障总统提出的战略方案。

阿什姆巴耶夫表示，正如大家所知，哈萨克斯坦的国家紧急状态于本周已正式结束。在这方面，总统已指出危机之后的发展优先事项。国家有力有序有效推进了抗疫各项工作，根据总统下的工作指示，及时制定并实施了一系列具体举措。通过及时采取的防控措施，有效防止了疫情在我国大面积蔓延传播。全国人民对相关措施的理解和支持也对防控工作产生了积极影响。当前的疫情情况稳定，但疫情还没有结束，因此将继续维持部分隔离措施。

参议院议长强调指出，新冠肺炎疫情对大部分行业造成了严重影响。因此，根据总统下达的工作指示，国家正在实施一系列扶持措施。

«总统指出，将继续推进这方面的相关工作。总统特别关注保护国民健康、提高国民收入、对商业提供支持，教育和科学领域的现代化等方面。保障国家紧急状态制度的国家委员将改组为恢复经济增长的国家委员会，会制定全方面计划。在这方面，我们要有效组织参议院工作。维持首任总统政策连续性的同时，要在法律层面上及时有效保障总统提出的战略方案。总统于5月4日出席参议会会议时指出，参议院的主要任务之一是，通过高质量法案。我相信我们的工作会取得好成绩»。他说

【编译：阿依波塔】