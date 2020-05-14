参议院审议通过国家紧急状态法修正案草案

哈通社/努尔苏丹/5月14日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）14日审议通过《就国家紧急状态相关问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行补充修改》法案草案。

在14日举行的参议院全体会议上，哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫向议会就法案草案主要内容进行了阐述。

据其介绍，该法案的制定旨在落实总统《保障社会经济稳定措施》的命令。法案的目的是确认国家紧急状态期间为保障社会经济稳定而采取的紧急措施，明确紧急状态下国家监督工作的实施机制。

为此，需要对《紧急状态法》和《法律行为法》进行修订。

具体而言，将对《紧急状态法》的一部分细节内容进行补充。

法案草案涵盖了14个领域的内容，包括：

·税收、预算、海关、银行、劳动和反垄断领域法律；

·医疗卫生、公共采购、货币监管相关法律；

·社会保障、国有资产，以及与国家监管与监督领域的法律；

·国家执行国际责任相关法律。

达列诺夫表示，国家紧急状态期间通过的法律行为的有效期将持续至紧急状态结束为止。根据草案提议，可根据《紧急状态法》对《法律行为法》的特定条款进行终止。

“总之，所有的修订案目的均旨在保障紧急状态下的社会经济稳定。 ” 达列诺夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】