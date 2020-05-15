哈萨克斯坦专家将参加对萨尔多巴水库开展的技术调查

哈通社/努尔苏丹/5月15日 – 哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫14日会见乌兹别克斯坦水利部部长沙夫卡特·哈姆拉耶夫。

据哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部新闻秘书萨玛勒·伊布拉耶娃通过Facebook公布的消息，在落实哈乌两国总统协议内容的框架下，双方在会谈中就两国在水资源领域的重要议题进行了讨论。

组织此次会谈的最主要目的之一，是对萨尔多巴水库的未来问题进行讨论。

穆尔扎哈利耶夫在会谈期间强调指出，乌境内的萨尔多巴水库发生的溃坝事故，令乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦人民承受了巨大的经济损失。

根据会谈中达成的协议，有关萨尔多巴水库问题的决议将由两国共同作出。将组织由国际专家和哈萨克斯坦专家联合参与的调查组，对萨尔多巴水库进行技术审核，并根据最终的调查报告决定水库的最终命运。

此外，双方此次会议还承诺将就跨境水库的监督、利用和管理签署一份协议。双方同意在今年6月15日之前制定和批准在水资源领域开展合作的路线图。双方还就2020年锡尔河生长季相关活动的问题进行了讨论。

与会双方同意就锡尔河水资源的经济协调问题进行合作，并讨论了有关向卡拉达里亚河和谢尔舒克河放水的可能性。

【编译：木合塔尔·木拉提】