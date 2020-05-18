哈通社/努尔苏丹/5月18日--哈萨克斯坦国际关系委员会日前发布《哈萨克斯坦抗击新冠肺炎疫情战略：时间、举措、结果》报告。

国际关系委员会在报告前言中写道：

2020年初起，全球面临着新型冠状病毒 (COVID-19) 疫情大流行考验。该病毒会引起呼吸道疾病，都有无症状或轻微症状、危重症状甚至死亡病例。冠状病毒是一大类病毒，会导致人畜共患疾病。新冠肺炎主要的传播途径是呼吸道飞沫传播(打喷嚏、咳嗽等) 和接触传播。

由新型冠状病毒引起的肺炎病例最早于2019年12月在中国武汉发现并报道。从武汉华南海鲜批发市场爆发的新型冠状病毒迅速在极短的时间内蔓延到了中国其他地区，成为流行病。

2020年1月，新型冠状病毒 (COVID-19) 疫情陆续蔓延到澳大利亚、德国、印度、意大利、俄罗斯、日本和其他国家。

1月30日，世界卫生组织就新冠病毒传播宣布全球进入卫生紧急状态。

哈萨克斯坦境内于2020年3月13日出现首例新冠肺炎确诊病例。4名患者同时确诊为新冠肺炎，其中3人从德国回到阿拉木图、1人从意大利回到努尔苏丹。此后，国内新冠肺炎确诊病例持续增加，截至5月7日，全国累计确诊病例增至4578例。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于1月26日，向政府下达了做好防止中国发生的新型冠状病毒疫情在哈萨克斯坦境内扩散的工作指示。哈萨克斯坦在第一时间加强了机场和过境点的防控工作。

通过总统决议从2020年3月16日至2020年5月11日实施的紧急状态制度是独立哈萨克斯坦历史上前所未有的决定。该决议完全鉴于新型冠状病毒的高传染性作出的决定。

本报告旨在对新型冠状病毒（COVID-19）在哈萨克斯坦境内的传播及抗击过程给予客观评估。

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【编译：阿依波塔】