世卫组织总干事呼吁全球各国合作抗击新冠疫情

哈通社/日内瓦/5月19日 -- 第73届世界卫生大会当地时间5月18日开幕。受新冠疫情影响，世卫大会首次以视频会议的形式举行。来自194个国家和地区的领导人出席了这一会议。

中国国家主席习近平、法国总统马克龙、德国总理默克尔、韩国总统文在寅、瑞士联邦主席索马鲁加、南非总统拉玛福萨、巴巴多斯总理莫特利以及联合国秘书长古特雷斯作为特邀嘉宾发表视频致辞。

各方均表示坚定支持世界卫生组织在新冠肺炎疫情应对中的领导和协调作用，呼吁各国加强对世界卫生组织的投入，加强团结协作，共同战胜疫情。

世卫组织总干事谭德赛在会上致辞时表示，新冠肺炎是首个由冠状病毒引起的全球大流行病。世卫组织在早期即向世界发出警示，持续敦促各国采取严格、综合的防控措施。本次疫情对全球影响重大。各国需要回顾和总结经验教训，充分认识到投资健康就是投资经济社会发展，是通往安全、繁荣、和平的必由之路。

谭德赛说，新冠肺炎是一个具有危险特征组合的敌人，病毒传播高效、快速和致命，如不积极应对，它就会像丛林大火一样蔓延。迄今，全球病例数已达450多万例，30多万人丧生。疫情远不止是一场健康危机，数以亿计的人失去了工作，恐惧和不确定性无处不在，全球经济正走向自大萧条以来最严重的收缩。

谭德赛表示，疫情教会我们要保持谦卑。在不到五个月的时间里，疫情席卷全球，所有国家无论贫富、大小都面临挑战。世卫组织充分理解并支持各国恢复正常生活和工作的愿望，希望全球经济尽快复苏，但敦促各国谨慎行事。防控疫情没有什么灵丹妙药，也没有放之四海而皆准的方法，但每个国家的应对战略都必须包括调动全政府和全社会积极反应，以及动员人民和社区力量参与抗疫等内容。

谭德赛说，世卫组织致力于透明度、问责制和持续改进工作。独立的监督咨询委员会已发布第一份疫情报告，包括向世卫组织秘书处和会员国提出建议。世卫组织将在适当时候对疫情作出公正、独立和全面评估，获得经验和教训，以此改进各国和全球疫情防范及应对工作。不汲取教训将是此次疫情应对的最大失败。

谭德赛强调，世界比以往任何时候都更需要一个更强大的世卫组织。现在是时候将全球卫生安全的不同渠道编织成一个防备流行病牢不可破的综合框架。世界并不缺乏抵御流行病的工具、科学或资源，目前缺乏的是对使用工具、科学和资源的持续承诺。呼吁所有国家下定决心，尽一切努力确保新冠肺炎疫情不再重演。世卫组织将努力把自己转变成为一个反应更加灵活迅速、注重成果和影响的组织。两年前，世卫组织提出雄心勃勃的«30亿»目标，以此作为今后改革的基石:10亿人享受更好的健康和福祉；10亿人受益于全民健康覆盖;10亿人免受突发卫生事件影响。这些目标作为可持续发展内容，力争在2023年前实现。

【编译：木合塔尔·木拉提】