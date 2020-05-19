哈萨克斯坦在世界卫生大会上分享抗疫经验

哈通社/日内瓦/5月19日 -- 5月18日，第73届世界卫生大会视频会议开幕。哈萨克斯坦卫生部商品和服务质量监督管理委员会主席提穆尔·苏勒坦哈兹耶夫出席会议并发表讲话。

他在致辞中，对世卫组织在应对新冠肺炎（COVID-19）疫情期间，向哈萨克斯坦及时提供的技术性建议表示感谢。

苏勒坦哈兹耶夫表示，在抗击新冠疫情期间，哈萨克斯坦采取了一系列旨在强化卫生系统的有效举措。

目前，哈国已将初级卫生保健纳入到了对抗COVID-19 的措施当中，高度重视为弱势群体提供医疗支持，并竭尽全力阻断疫情蔓延的渠道。

在抗疫工作中，哈萨克斯坦高度重视数字化技术的广泛应用，取得了良好的成果。

苏勒坦哈兹耶夫强调指出，在此次抗击新冠疫情的工作当中，初级卫生保健系统发挥了非常重要的作用。

他还表示，各国都应该重视和遵守初级保健领域的既定准则，共同努力与COVID-19作战，并开发疫苗和有效的治疗方法。

在讲话最后，苏勒坦哈兹耶夫感谢所有医务人员的无私工作，并呼吁各国团结一致，共同克服这场危机。

受新冠疫情影响，世卫大会首次以视频会议的形式举行，将就全球团结抗击新冠病毒做出安排。

根据大会议程，原本5天左右的会期缩短至两天以内。除世卫组织总干事谭德塞和其他特邀发言人发言外，大会还将聚焦当前新冠疫情发展和全球抗疫行动，并就新冠病毒疫苗和药物研发、抗疫物资、病毒动物源头和向人类传播的途径、疫情造成的经济和社会冲击等议题通过决议。

【编译：木合塔尔·木拉提】