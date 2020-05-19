巴西新冠确诊人数超越英国 成全球第三高国家

哈通社/努尔苏丹/5月19日 -- 巴西的新冠肺炎疫情正在加速蔓延。截至目前该国累计确诊病例达到25.4万，超过英国成为全球确诊数第三高的国家。

据外媒消息，巴西卫生部当地时间18日宣布，当天巴西新增新冠肺炎确诊病例13140例，累计确诊254220例；新增死亡病例674例，累计死亡16792例。巴西官方当天称，副总统莫朗的新冠病毒检测结果为阴性。

巴西卫生部称，巴西新冠肺炎确诊总数18日超过英国，居全球第三位，仅次于美国和俄罗斯。

圣保罗州仍是巴西疫情的«重灾区»，目前该州已有确诊病例63066例，死亡病例增至4823例。里约热内卢州确诊和死亡病例分别达到26665例和2852例。此外，塞阿拉州、伯南布哥州、亚马孙州和帕拉州的死亡病例分别达到1748例、1640例、1433例和1329例。

18日，巴西副总统府新闻办公室宣布，副总统莫朗及夫人的新冠病毒检测结果均为阴性。在13日与确诊患有新冠肺炎的公务员接触后，莫朗和夫人于16日被隔离并接受了新冠病毒检测。

罗赖马州州长安东尼奥·丹那里姆当天通过社交媒体宣布，他的病毒检测结果呈阳性，他将遵循卫生部的建议居家隔离。丹那里姆成为巴西第四位感染新冠病毒的州长，此前，里约热内卢州州长威尔逊·维策尔、帕拉州州长埃尔德·巴尔巴略和阿拉戈斯州州长雷南·菲略已先后确诊感染。

【编辑：木合塔尔·木拉提】