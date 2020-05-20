严格执行防疫规范 乘首都公交不戴口罩将被“请下车”

哈通社/努尔苏丹/5月20日 – 首都交通运输监管署人员将对重新恢复运行的公共交通工具执行防疫规范的情况进行监督检查。

CTS公司新闻处消息称，监督人员的主要任务之一，是向公交车辆的乘客开展防疫宣传。

检查人员每人每日至少会对80~120辆公交车进行检查。其中最重要的，是确保乘客严格遵守5月10日由哈萨克斯坦共和国首席卫生医师签署批准的«公交车辆内必须佩戴口罩»的命令。

期间，若乘客拒绝服从佩戴口罩的防疫规范，检查人员将要求该乘客离开公共交通工具。

CTS公司同时重申了其他相应的要求，包括通过非现金方式购买车票等。

在实行隔离限行措施之前，首都公交系统已经实现了98%的购票操作通过非现金方式实现，而目前则完全将通过这一手段实施，公交车辆操作人员在当前将不接受现金支付。

非现金购票可通过短信、二维码以及下载安装手机APP等方式完成。

自恢复首都公交系统运行至今，已完成运送乘客数量分别是：5月12日——146 907人次，5月15日——237 969人次，5月18日——268 163人次。

【编译：木合塔尔·木拉提】