参议院批准通过选举和政治党派相关法案

哈通社/努尔苏丹/5月21日 – 哈萨克斯坦议会参议院（议会上院）21日召开全体会议，会上审议并批准通过了《哈萨克斯坦共和国选举法修正案》和《哈萨克斯坦共和国政治党派法修正案》两项法案。

这两项法案是根据哈萨克斯坦总统在国家信任会议第二次会议期间作出的相关任务要求予以起草和制定的。

司法部代理部长娜塔莉亚·潘在会上对两项法案的内容进行了阐述。

根据她的介绍，法案中包括为妇女和青年在政党选举名单中规定30％的强制性配额，以及大幅度简化新政党组建和登记要求等内容。

娜塔莉亚·潘强调指出，当今世界上大多数国家都在采取必要措施，以确保妇女和青年平等参与选举进程。

她还表示，根据新法案，今后在哈萨克斯坦组建新政党需要完成征集的民间签名支持人数不再是4万人，而是2万。这一修正将有效的简化政党组建和登记程序，并对政府的发展和决策过程产生积极影响

娜塔莉亚·潘表示，提交参议院审议的这两项修正案的草案已经经过了不同领域的目标群体广泛的讨论，尤其是国家社会信任会议、各党派代表以及青年人群代表等。

新法案的通过将有效的提高我国女性和青年人群的参政机会和参政热情，并将对多党制的进一步形成产生积极影响。

值得一提的是，托卡耶夫总统此前在接受主权哈萨克斯坦报采访时曾表示，哈萨克斯坦将继续实施全面政治改革，推进社会自由化和民主化进程。

【编译：木合塔尔·木拉提】