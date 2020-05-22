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    哈萨克斯坦将恢复阿特劳到其他地区的航空交通运输

    12:48, 22 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月22日--据工业和基础设施发展部消息，哈萨克斯坦将恢复阿特劳州到其他地区的航空交通运输。

    根据哈萨克斯坦防控新冠疫情跨部门联席委员会决议，哈萨克斯坦将从5月25日起恢复阿特劳州到其他地区的航空交通运输。

    阿斯塔纳航空公司（Air Astana）：

    1. 阿特劳-阿拉木图，阿特劳-努尔苏丹之间每周7班；

    斯卡特航空公司（SCAT）：

    1. 阿特劳-努尔苏丹之间每周5班，自6月1日起，每周7班；

    2. 阿特劳-阿克套之间每周7班，自6月1日起，每周14班；

    哈萨克航空公司（Qazaq Air）：

    1. 阿特劳-阿克套，阿特劳-阿克托别，阿特劳-乌拉尔之间每周4班；

    2. 阿特劳-奇姆肯特之间每周7班；

    “飞狮"航空（Fly Arystan）：

    1. 自7月起，阿特劳-奇姆肯特之间每周3班。

    航班时间将以航空公司在官方网站上公布的时间的为准。

    根据此前的报道，2020年5月1日起，阿拉木图市与努尔苏丹市民航航线恢复通航（2座城市）2020年5月5日起，塞梅市、乌斯卡曼市、彼得罗巴甫尔市、克孜勒奥尔达市恢复民航客运（4座城市）；2020年5月11日起，阿克托别市、巴甫洛达尔市、塔拉兹市、卡拉干达市、塔勒德库尔干市、阔科舍套市、库斯塔奈市恢复民航客运（7座城市）。

    受新冠肺炎影响，哈萨克斯坦此前暂停了97个国际航线共440架次（每周）航班和国内45个航线共540架次（每周）航班。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 阿特劳 黄金储备 交通运输 交通
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