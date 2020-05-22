哈萨克斯坦将恢复阿特劳到其他地区的航空交通运输

哈通社/努尔苏丹/5月22日--据工业和基础设施发展部消息，哈萨克斯坦将恢复阿特劳州到其他地区的航空交通运输。

根据哈萨克斯坦防控新冠疫情跨部门联席委员会决议，哈萨克斯坦将从5月25日起恢复阿特劳州到其他地区的航空交通运输。

阿斯塔纳航空公司（Air Astana）：

1. 阿特劳-阿拉木图，阿特劳-努尔苏丹之间每周7班；

斯卡特航空公司（SCAT）：

1. 阿特劳-努尔苏丹之间每周5班，自6月1日起，每周7班；

2. 阿特劳-阿克套之间每周7班，自6月1日起，每周14班；

哈萨克航空公司（Qazaq Air）：

1. 阿特劳-阿克套，阿特劳-阿克托别，阿特劳-乌拉尔之间每周4班；

2. 阿特劳-奇姆肯特之间每周7班；

“飞狮"航空（Fly Arystan）：

1. 自7月起，阿特劳-奇姆肯特之间每周3班。

航班时间将以航空公司在官方网站上公布的时间的为准。

根据此前的报道，2020年5月1日起，阿拉木图市与努尔苏丹市民航航线恢复通航（2座城市）2020年5月5日起，塞梅市、乌斯卡曼市、彼得罗巴甫尔市、克孜勒奥尔达市恢复民航客运（4座城市）；2020年5月11日起，阿克托别市、巴甫洛达尔市、塔拉兹市、卡拉干达市、塔勒德库尔干市、阔科舍套市、库斯塔奈市恢复民航客运（7座城市）。

受新冠肺炎影响，哈萨克斯坦此前暂停了97个国际航线共440架次（每周）航班和国内45个航线共540架次（每周）航班。

【编译：阿依波塔】