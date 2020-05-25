迪玛希：对我而言音乐是比数学还要高深的学问

哈通社/努尔苏丹/5月25日 – 歌手迪玛希·库达依别尔艮25日在Instagram上与歌迷进行了在线交流互动，回答了歌迷们提出的问题，并分享了一些自己对艺术的看法。

以下是哈通社记者对此次互动中几个主要问题的整理。

问：您的新专辑将于何时面世？

答：新专辑正在制作当中，我期待能够尽快让歌迷们见到它。创作新专辑，对我而言是一个非常重要的事情，需要用高度的责任感去对待。仓促的、敷衍的推出一张专辑——这不是我的作风，自幼形成的秉性不允许我这样做。所以，我会在它彻底令我满意，成为一个成熟的作品后，再呈献给大家。隔离限行期间，可能大家会认为我们的工作也陷入了停滞，但我们一直居家工作，没有中断。

问：下一场演唱会何时举行？

答：2017年和2019年我在哈萨克斯坦分别举办了两场个人演唱会Arnau和Bastau，下一场会何时何地举办目前还未确定。暂且未定的东西，就让未来决定吧。

问：您是如何创作歌曲的？创作动力来自何方？

答：我虽然完成了作曲专业的硕士学业，但始终并不自认作曲家。有时候，脑海中会突然«出现»一个旋律，令我急于将它记录下来，这个时候，或许就是创作歌曲的灵感来临之时。无论是好的事物还是坏的事物，无论是名望还是人民的喜爱，人总是会很快的习惯于这些东西。对我而言，父母的喜悦，是我最大的创作动力。每当看到他们笑逐颜开的表情，我就想出更多的成就，让他们的笑容保持下去。我的每一个演唱会，每一项成就，每一次胜利，都被他们视为最大的幸福和节日。看到母亲因为自豪和喜悦而流出的泪水，我就会想，下一次该做些什么来让她更加开心。我可能一生都会这样吧。

问：能分享一些生活中最有趣的经历吗？

答：我一贯认为自己是一个幸运的人。能够出生在这样的一个家庭里，就是这一点的明证，我对此感到非常的幸福。虽然已经26岁了，但我仍然会听取父母的教诲。我在这里说的«父母»，指的其实是我的爷爷和奶奶，我想大家应该理解吧。根据哈萨克族«还子»习俗，在我出生以后，我被交给了祖父母抚养，所以自幼将两位老人称为父母。我也经常在演唱会上解释这个事情，说我有两对父母。这个习俗有很重要的教育意义，目的是拉近孩子与长辈之间的距离，可以说，是促进婆媳关系的一种«外交手段»。还有一个有趣的事情是，我的生父生母每次结束他们在舞台上的表演后，经常会有观众走上舞台对他们表示祝贺。我经常和爷爷奶奶一起作为观众，观看演出并在结束后上台，此时，我总会站在舞台中央，向着观众席点头致意，仿佛在舞台上表演的不是父母而是我自己一般。儿时的这些记忆，始终在我心中不曾忘却。

还有一个有趣的事情，据我父母说，我第一次登台是在2岁的时候。参加了一个舞台表演，根据当时的安排，我的任务是从舞台的一侧跑到另一侧，这是一个只需要10秒钟就能完成的剧情。而我，在跑道舞台中央时，停住了脚步，一动不动的看着观众席。观众们越是鼓掌欢呼，我越是不愿意离开。当工作人员试图将我抱下去时，我开始绕着舞台满场跑，就是不让他们得逞。这是我父母讲述的故事。

问：对未来有什么规划？

答：目前的计划——完成延后举办的演唱会。一旦举办日程表能够明确，我会第一时间通知大家。我迫切的期待能与大家共度欢乐的时光。

问：演出结束后，您是如何恢复平常的状态的？

答：多数时候我会安静的冥想。演出之前，我也喜欢一个人待着，这一点团队成员们都很清楚。

问：唱外语歌曲时，您理解歌词的含义吗？

答：我首先会尝试着去理解乐曲的含义。尽可能的进入角色，去了解歌曲的情感，并将其通过歌声表达给听众。歌曲的原本语言，有他自身的力量。我会说哈萨克语、俄罗斯语和一点点英语。认为做一个歌手很简单，这种想法是错误的。音乐，是一门学问，在复杂程度上，甚至可能比数学还要难。作为音乐人，我要学的东西还很多，音乐是没有边界的。

问：有什么想要补充的吗？

答：我想，能拥有今天的幸福，我已经别无所求了吧。诚挚的感谢所有人对我的关注，因为，看到大家对我的称赞，最开心的始终是我的爷爷和奶奶。对我而言，这是最令我幸福的事情。愿真主保佑大家阖家幸福安康，祝大家开斋节吉庆！

【编译：木合塔尔·木拉提】