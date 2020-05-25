努尔苏丹市首席卫生医师发布首都防控措施附加决议

哈通社/努尔苏丹/5月25日--努尔苏丹市首席卫生医师日前发布新冠肺炎防控措施附加决议。

努尔苏丹市首席卫生医师发布的决议包括一系列具体措施：

1. 隔离措施结束之前，针对城市居民、组织和企业领导，以及商业实体的防控措施：

1.1. 两个人或更多的人同行时佩戴口罩，并保持2米距离的前提下，可自由出门；

1.2 保持距离、并同行人数不超过3个人的前提下，居民可前往公园、广场等地散步；

1.3 住在市郊的居民可自由进出城市；

1.4 在公共场合、公共交通工具上必须遵守佩戴口罩、使用消毒液等防控措施；

1.5 禁止举办家庭纪念活动、传统习俗和其他聚会类活动；

1.6 公共交通工具司机们佩戴口罩和手套，并使用消毒液的前提下，可无限制使用出租车服务；

1.7 所有企业和组织的设施都必须严格遵守隔离限行措施；

1.8 所有企业和组织的工作人员都必须严格遵守隔离限行措；

2.努尔苏丹市市长阔勒格诺夫，努尔苏丹市投资与创业发展管理局负责人别克穆尔扎耶夫、阿塔梅肯企业家协会董事会主席米尔扎赫梅托夫：

2.1 由于全国结束紧急状态，2020年5月25日起，严格遵守防控规则的前提下，除澡堂和桑拿以外，其他商业实体场所的工作时间为，工作日9:00-18:00时，周末9:00-21:00时。公共餐饮场所和商场，以及其他及娱乐场所的工作时间以2020.5.19日发布的172号附加决议为准。

2.2 座位数不超过50座的餐厅可恢复营业，餐厅中两张餐桌之间需保持至少2米的距

离。同时，禁止餐厅和宴会厅举办各类聚会和团体活动。

2.3 新冠肺炎疫情得到控制之前，将禁止除国家奥委会认可的体育设施外的所有体育场所（健身房、体育中心），以及SAP，按摩中心、诊所、网吧等场所恢复营业；

2.4 禁止以观光为目的的船舶复工；

2.5 禁止任何类型的街边摊；

2.6 严格遵守防控规则的前提下，技术培训中心等部分教育行业可恢复正常工作秩序；

3. 努尔苏丹市市长阔勒格诺夫，努尔苏丹市教育局局长卡德若娃：

3.1 禁止在学校举办«最后的铃声»学期结束仪式，毕业晚会等各类活动。

3.2 学前教育中心暂时禁止复工；

3.3 保障远程模式的授课，以及评估等工作。

4. 努尔苏丹市市长阔勒格诺夫、宗教事务管理局负责人阿勒穆哈诺夫应保障清真寺和教堂的防控工作（人跟人之间保持2米的距离，同批次旅客人数保持在50人以下等）。

5. 相关部门之间协调工作，保障决议的有效落实。

6. 将决议传达至所有有关部门和商业实体，通过媒体向公众公布。

7. 该决议自签署日起生效。

【编译：阿依波塔】

