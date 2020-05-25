日本宣布全面解除紧急状态

哈通社/努尔苏丹/5月25日 —— 据新华社报道，日本首相安倍晋三25日晚宣布，日本全国解除紧急状态。此前日本47个都道府县中已仅剩东京都、北海道等5个维持紧急状态。

当天日本政府召开了咨询委员会会议。咨询委员会认为目前维持紧急状态的5个都道府县整体情况达到了解除紧急状态的标准，解除紧急状态的判断妥当。安倍晋三当晚举行记者会正式宣布并详细说明。

日本政府主要从新增感染者人数、医疗资源等方面判断是否可以解除紧急状态，尽管神奈川县和北海道最近一周新增感染人数超过日本政府制定的参考标准，即一周内新增感染人数低于百万分之五，但是各地病床空置率大幅提高，日本政府综合判断决定全国可以解除紧急状态。

据日本广播协会（NHK）电视台截至18时（北京时间17时）统计，包括东京都新增8例在内，日本25日新增确诊12例，累计确诊16623例，新增死亡4例，累计死亡843例。

4月7日，日本政府宣布东京、大阪、神奈川、埼玉和千叶等7个都道府县进入为期一个月的紧急状态。4月16日，日本政府宣布将紧急状态扩大到全国，5月4日又宣布将紧急状态延长到5月31日。

5月14日，日本提前解除39个县的紧急状态，东京、大阪、北海道等8个都道府县维持紧急状态。5月21日，大阪、京都和兵库3个关西府县的紧急状态被解除，仅剩东京都、埼玉县、千叶县、神奈川县和北海道还维持紧急状态。