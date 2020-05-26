世卫组织宣布暂停对两种抗新冠药物的试验

哈通社/日内瓦/5月26日 --世卫组织总干事谭德塞25日在日内瓦举行的在线记者会上宣布，世卫组织将暂时停止对氯喹和羟氯喹的药物试验。

据了解，英国《柳叶刀》杂志22日发表的观察报告是促使世卫组织做出这一决定的主要原因。报告称，在治疗新冠患者时，不论单独使用氯喹或羟氯喹，还是与大环内酯类抗生素一起使用，患者病亡率都可能更高。

谭德塞表示，由10个参与国代表组成的«团结试验项目»执行委员会召开会议，经讨论后决定暂停羟氯喹分支的试验，并对迄今收集的数据进行全面分析和批判性评估，以充分评估羟氯喹的潜在利弊。

预计一两周后执行委员会将再次开会决定是否重启羟氯喹抗新冠病毒试验。

世卫组织主导的«团结试验»项目目前已在35个国家的400多家医院招募患者，其中来自17个国家的近3500名患者已经登记参加试验。

较早前，美国食品及药物管理局曾发出警告称，患者服用羟氯喹可能导致心律不整。

在这之前，世卫曾建议以羟氯喹治疗或预防冠状病毒。美国总统特朗普不久前也透露，他在服用羟氯喹和锌补充剂，以预防冠状病毒。

据《柳叶刀》介绍，氯喹和羟氯喹本身是比较成熟的抗疟疾药物，后者还能用于治疗一些自体免疫性疾病，这两种药物在用于治疗这些疾病时的安全记录都比较好，同时在实验室测试中展示了不错的抗病毒效用，因此一些观点认为这两种药物有潜力被用于治疗新冠病毒感染。

【编译：木合塔尔·木拉提】