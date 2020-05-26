政府总理：国家将着重关注扩大畜牧业产品出口问题

哈通社/努尔苏丹/5月26日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明26日在政府例行工作会议上向畜牧业领域下达了一系列工作指示。

政府总理表示，政府将着重关注畜牧业产品的供应充足和扩大出口量问题。应优先考虑大型加工企业，特别是能让本地生产商参与出口过程的合资企业。在这方面，值得一提的成功例子是突厥斯坦州的骆驼奶加工厂。该加工厂的投资商以具有吸引力的价格购入了大量原材料，提高了市场对骆驼奶的需求量，这在很大程度上促使了骆驼产业的发展，如今，骆驼的市场价翻了一番，该行业变得非常有吸引力。

同时，马明指出，应在畜牧业的其他领域也大力发展此类合作。

“应加强牲畜的繁殖工作。鉴于国外市场对羊肉的需求很高且生产成本低，这为发展出口创造了有利环境。”他说。

此外，政府总理下达工作指示，要求进一步扩大禽类养殖规模。

“当前有300个大中型谷物农场对畜牧业感兴趣。 这将进一步推动该行业的发展。 总体而言，畜牧业正在稳步发展，国家也在实施所有支持措施。”马明说。

根据此前的报道，马明总理26日在政府例行工作会议上向农业部下达工作指示，要求同各州政府共同制定出符合各州农业特点的农业发展综合计划新概念。

【编译：阿依波塔】