劳工组织：全球超过六分之一的青年因疫情而失业

哈通社/努尔苏丹/5月27日 —— 据联合国新闻处消息，今天发布的《国际劳工组织疫情监测第四版》指出，自新冠疫情暴发以来，全球青年失业率迅速大幅上升，目前已有超过六分之一的青年因疫情而停止了工作，即便是未遭解雇的青年群体，其工作时间也减少了23%，其中女性受到的影响大于男性。

劳工组织表示，疫情给青年群体带来三重冲击：不仅影响现有职业，还打乱了教育和培训的安排，对于渴望进入劳动力市场或是转换工作的群体更是制造了巨大的障碍。

劳工组织表示，2019年的全球青年失业率为13.6%，已经高于许多其他群体。目前，各国约有2.67亿青年处于没有就职、不在上学，也未参加培训的“三无”状态。此外，15-24岁的青年群体也更容易从事一些“脆弱”职业，如低薪工作、非正式行业岗位，或是外出打工等。

劳工组织总干事莱德表示，“新冠疫情所造成的经济危机正在以更快的速度，给青年群体，尤其是青年女性群体带来更加严重的影响。假如我们不能立即采取重要行动改善他们的处境，疫情的冲击就会持续数十年。假如青年的才华和能量因为缺乏机会或是技能不足而被排除在外，那就将影响社会的未来，让疫情过后的经济恢复变得更加艰难。”

劳工组织呼吁发达国家立即实施大范围的就业，以及能够保障就业的培训生项目，低收入和中低收入国家则应开展就业密集型项目，以应对这场青年失业危机。

病毒检测和密切追踪助力复工复产

监测报告同时指出，严格的检测和追踪措施“与更加顺畅的劳动力市场有着很强的联系……与封闭和封锁相比，对社会的影响也小得多”。

报告指出，检测和追踪得力的国家，最多可减少高达50%的劳动时间损失。这主要是因为强有力的检测和追踪能够降低对严格封闭管制的依赖；能够增强公众信心，从而鼓励消费、支持就业；还能将对工作场所运转的干扰降到最低。

此外，检测和追踪本身也能创造就业，即便只是短期岗位，但也能有针对性地提供给青年和其他重点群体。

第二季度美洲、欧洲和中亚的工作时间损失最多

监测报告还更新了对2020年前两个季度工作时长损失的估算，与去年第四季度相比，2020年第一季度的工作时长预计损失4.8%，约相当于1.35亿个每周工作48小时的全职岗位，与第三版监测报告的估算相比有所增加。第二季度的就业岗位损失数据仍然保持不变，为3.05亿个。

从区域角度来看，第二季度工作时长损失最多的是美洲，损失比例为13.1%，其次则为欧洲和中亚的12.9%。

监测报告再次呼吁各国根据劳工组织的“四大支柱”战略采取紧急措施：刺激经济和就业；支持企业、就业和收入；在工作场所保护劳动者；通过社会对话寻求解决方案。