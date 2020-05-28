联合国称拉丁美洲经济恐将受新冠疫情重创

哈通社/努尔苏丹/5月28日 -- 联合国世界粮食计划署预测，疫情严重冲击拉丁美洲经济，估计至少1400万人可能会饿死。疫情严峻的巴西，当局在确诊病例不断增加的情况下，宣布重启经济活动方案。

巴西总确诊病例超过40万起，而圣保罗州仍是巴西疫情最严重的地区，累计病例超过8万。州长多利亚宣布，从6月1日起的15天内继续延长隔离措施，但将根据每个城市的疫情严重程度分阶段逐步恢复经济活动。

多利亚说，疫情严重影响巴西的整体经济，尤其是圣保罗地区，因此专家通过科学和数据分析后，决定恢复74%的经济活动。

当地政府也在疫情加剧的亚马逊州积极扩建，专为亚马逊原住民设立的医院，将一般使用的标准药物同部落的传统习俗结合，并积极鼓励原住民参与防疫工作。

在这同时，超过两百名旅居巴西的哥伦比亚人，留守在圣保罗国际机场，要求哥伦比亚政府安排接载回国。疫情导致不少在巴西工作的哥伦比亚人失业，无法支付昂贵的租金。

在智利，医疗系统濒临崩溃。载有病患的救护车在医院外甚至得等上8个小时才进入。冠病患者的亲属说，病情严重的患者等了好几天才能转移到加护病房。

阿根廷的医疗系统也吃紧，个人防护装备不足，导致医护人员在医院染病。多名医生在首都布宜诺斯艾利斯街头示威抗议，要求政府重视问题，否则会造成更多医护人员丢命。