托卡耶夫：新冠大流行对内陆发展中国家造成了严重冲击

哈通社/努尔苏丹/5月29日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日出席了联合国组织的主题为«COVID-19疫情期间及之后的发展筹资»高级别视频会议。

据总统府新闻局消息，此次会议由联合国秘书长古特雷斯、加拿大总理特鲁多和牙买加总理霍尔尼斯联合召集。

会议的目的是加强和加快对2019冠状病毒病造成的重大经济和人类影响做出全球性反应，并针对发展问题陷入困境提出具体解决方案。

以内陆发展中国家集团轮值主席身份发言的哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，在谈及国际社会应对新冠国际大流行后果的关注的同时，强调指出，新冠国际大流行疫病威胁到了所有国家的发展，其中，没有出海口、外来资金减少、经贸活动和投资下滑的内陆发展中国家受到的冲击最为严重。

托卡耶夫总统在讲话中，呼吁国际社会协同努力，减免发展中国家的外债，消除«数字不平等»，保障发展中国家能够获得清洁饮用水、绿色和现代农业技术。

讲话中，托卡耶夫总统着重强调了哈萨克斯坦对《联合国全球人道主义援助计划》的落实情况，以及哈国在抗击新冠疫情期间，为多个国家提供的人道主义援助。

总统重申，哈萨克斯坦始终坚定的支持有关保障全球粮食安全的工作，致力于解决冲突和维持和平。

据悉，包括德国、法国、南非、日本、意大利、英国、巴基斯坦、吉尔吉斯、白俄罗斯、沙特和其他总计50多个国家的领导人，以及国际货币组织、经济合作发展组织、世界银行等国际组织的负责人，共同出席了此次国际会议。

世界卫生组织公布的数字显示，2019冠状病毒病大流行已经夺去了34万人的生命，全球病例超过540万。

联合国强调，除非现在就采取行动，否则预测表明，在未来两年内，这一流行病可能会使全球经济损失近8.5万亿美元，使3430万人在今年陷入极端贫困，在这个十年当中，可能还会使1.3亿人陷入极端贫困。

国际劳工组织预计，2020年第二季度全球工作时间将比危机前减少10.5%，相当于3.05亿个全职工作岗位。





【编译：木合塔尔·木拉提】