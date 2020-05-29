哈萨克斯坦外交政策将关注经济发展

哈通社/努尔苏丹/5月29日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员会28日召开会议，对哈萨克斯坦2020-2030年外交政策新概念做出了介绍。

会议期间，外交部第一副部长沙赫拉特·努雷舍夫和贸易和一体化部副部长海拉特·托热巴耶夫进行了工作汇报。

第一副外长就未来十年外交政策的主要方向、宗旨和目标做出了介绍。

他表示，哈萨克斯坦仍将保持由首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫于独立之初建立的外交政策基本原则的连续性，哈萨克斯坦的外交政策仍以多向量、平衡、实用主义和保护国家利益为原则。 随着时间的推移，其有效性已得到证明。

根据新概念，旨在加强主权、国际和区域伙伴关系，以及和谐与安全的传统外交政策将同时关注经济发展。通过吸引外国直接投资并减少关税和非关税壁垒，可以加强哈萨克斯坦扩大外国市场方面的措施。

此外，贸易和一体化部副部长托热巴耶夫介绍了2021-2025年国家贸易发展计划的概念草案。

他强调指出，确保欧亚经济联盟国家之间货物畅通无阻对区域贸易发展的重要性。

他表示，使用经济外交可以让哈萨克斯坦产品进入世界市场。

【编译：阿依波塔】