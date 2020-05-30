政治迫害受害者纪念日之际 托卡耶夫总统发表告国民书

哈通社/努尔苏丹/5月30日 – 在5月31日哈萨克斯坦政治迫害和大饥荒受害者纪念日即将来临之际，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫发表了告国民书。

以下为总统告国民书全文翻译：

尊敬的同胞们！

二十世纪20~50年代的政治压迫是我国人民的历史上一段无法磨灭的痕迹。

在哈萨克斯坦独立后，为了永远铭记这不公正命运的牺牲者们，采取了一系列国家层面的行动。

1993年，哈萨克斯坦通过了《为政治大破害受难者恢复名誉法》。

1997年，根据民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的命令，将每年的5月31日确立为哈萨克斯坦政治迫害和大饥荒受害者纪念日。

我们都还清楚的记得，«大恐怖»（即«大清洗»）时期，生活在前苏联境内的人民经历了怎样的苦难。在这个可怖的时代，有五百多万人被从前苏联的各个角落流放到了哈萨克斯坦。

10万多哈萨克斯坦人遭到了政治迫害，其中2万多人被枪决。

无辜被迫害的人中，包括阿里汗·博凯汗、阿赫梅特·巴伊图尔森吾勒、穆罕梅特詹·特尼什巴耶夫、米尔扎克普·杜拉托夫、图拉尔·雷斯库洛夫、玛赫詹·朱玛巴耶夫、萨肯·赛弗林、贝伊姆别特•马伊林等一大批民族知识精英与社会功勋人士。

阿克莫拉州«人民敌人»家属集中营（阿勒吉尔АЛЖИР），成为了见证那个时代残暴与血腥行为的黑色印记。在这个营地中，关押着的都是遭受政治迫害的人士的亲属、妻子和孩子。

今天，我们同时缅怀那些在集体化时代遭遇人为大饥荒，以及被迫离开家乡的人们。这场悲剧令300万人受难。

巨大的人口损失和艰难的岁月，在每一个公民的心中留下了伤痕。

对于许多遭到了集权主义迫害而各族人民而言，哈萨克斯坦成为了他们新的家园。得益于先辈们的毅力和忍耐，我们有尊严地通过了严峻的考验，并为成为一个统一团结的民族创造了可能。

如今，共和国境内多地竖立了«向哈萨克人民致敬»的纪念碑。这是对哈萨克人民的善良与宽广胸怀的感谢。

我下令，组建特设国家委员会，专司负责为政治迫害行为受难者恢复名誉，完成匡扶历史正义的任务。

只有铭记每一位被无辜迫害的受难者，才能让我们走向光明的未来。未来之路的基石始于独立自主的主权。

向上个世纪最艰难的时期无辜受难的人们致以敬意，是我们这些后辈的责任和义务。





【编译：木合塔尔·木拉提】