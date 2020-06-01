学者观点：新冠大流行将如何影响哈萨克斯坦乃至全世界的能源行业

哈通社/努尔苏丹/6月1 日-- 战略倡议中心的专家贾尼别克·拜杜拉就能源行业由于大流行病而遭受的破坏程度、其进一步发展的前景，以及由于大气排放降低而使得的环境改善和在这些背景下如何看待可再生能源等方面发表了自己的意见。

«国际能源署估量了冠状病毒对全球能源市场的破坏程度。 报告中说道，今年全球能源需求的降低将是自第二次世界大战以来最大的一次下降，将会是6％，是2009年金融危机期间的七倍。»-- 贾尼别克·拜杜拉说道。

他说，造成能源需求减少的主要原因是针对防止COVID-19病毒传播所采取的隔离措施。 在实行部分隔离措施和实行完全隔离措施的国家中，每周的能源需求分别减少了17％和25％。 预计每增加一个月的隔离措施将导致全球能源年度需求进一步减少1.5％。

«但是，并非所有的能源都将在相同程度上失去需求。 因此，需求主要降低的将是传统能源-其中减少的煤炭需求量为8％，石油为9％，天然气为5％。 唯一的例外是可再生能源，相反，在年底之前可再生能源的产量将提高5％。到2020年，全球用电量还将下降5％，这是自大萧条以来最大程度的下降。» 贾尼别克·拜杜拉说道。

例如，正如一位专家指出的那样，在实行隔离措施的第一个月中，意大利的用电量就下降了三分之一，西班牙，法国和英国的用电量下降了近20％。

«在这种情况下，发达国家以及服务业占主导地位的国家将遭受最大的损失。而对于绿色能源的好消息是低碳技术在50年来首次超越煤炭成为2019年的主要电力来源。由于目前的市场形势，今年可再生能源将继续增长，差距进一步扩大。由于基本负荷的减少，德国、西班牙和英国决定在隔离期内关闭所有燃煤电厂，这使得可再生能源增长这一趋势得到了加强。» 贾尼别克·拜杜拉补充说道。

同时，正如专家所指出的那样，由于发生了COVID-19危机，二氧化碳排放量达到了人类历史上最大减少幅度。统计显示，与能源有关的二氧化碳排放量将在2020年下降近8％，降至十年来的最低水平。但是，不要忘记«反弹效应»--即在指标急剧下降之后，随之而来会有更大的增长。根据哈萨克斯坦共和国统计委员会的数据，今年第一季度哈萨克斯坦的电力生产与2019年同期相比增长了3.6％。但由于实行了隔离措施，预计到2020年第二季度需求将下降12％。在这种情况下，能源公司的直接收入将大大减少，这将迫使能源公司转而寻求国家支持或实行裁员。

«当前的情况表明，需要对能源部门进行根本性的改革。正如总统已经在国家紧急状态委员会会议上的讲话中所指出的那样：‘很明显，能源部门将需要进行重大改革。COVID-19危机过后，情况将有所不同。从长远来看，向《绿色能源》迈进是十分迫切的需求。’全球趋势不仅加速了经济多样化决策的制定，尤其是加速了能源多样化决策的制定。 这一切都说明了在COVID-19危机的影响下，全球和哈萨克斯坦能源行业即将发生的变化。» 贾尼别克·拜杜拉总结道。

【编译：阿拉依】