首都表彰隔离检疫期间表现优异的警员

哈通社/努尔苏丹/6月1日-- 哈萨克斯坦于努尔苏丹时间00：00时撤除所有城市周边隔离检查站。

31日，位于卡拉干达高速公路上的«吉别克卓勒»检查站在撤除之前，为该检查站在隔离期间表现最杰出的警官及其他人员授予荣誉证书。

«隔离期间警官们每一天的服务工作都可以称之为英雄事迹， 因为我们的警官和医生一起站在最前线努力阻止COVID-19的扩散。他们每天24小时都在为人民服务，尤其是那些参与检查站工作的警官。»努尔苏丹警察局的官方代表丹尼亚尔·奥拉洛夫说道。





据他介绍，该部门一直都在认真监控其员工们的健康状况。

官方代表发言人说：«他们的健康受到我们的密切关注，因为他们也有孩子，也有自己的家庭。 他们每天要与很多人接触，因此我们必须首先给他们测量体温，分发抗菌免洗手液和口罩，并提供他们所需要的一切。»





警察局局长叶尔詹·萨杰诺夫少将亲自向杰出警官们颁发荣誉证书。官方代表发言人说，今天他们向获得表彰的警官们表示祝贺。





«我们有很多这样的警官，今天的活动就是为了这一点，因为英雄主义的事实不应该被隐藏，城市居民应该认识他们的英雄，»官方发言人总结道。

共有40名警员、9名志愿者和5名医生获得了荣誉表彰。





【编译：阿拉依】