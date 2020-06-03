托卡耶夫总统：哈萨克斯坦没有加入俄白联盟等联盟国家的计划

哈通社/努尔苏丹/6月3日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在接受俄罗斯《共青团真理报》专访时表示，哈萨克斯坦没有计划加入俄白联盟。

总统表示，哈萨克斯坦与俄罗斯和白俄罗斯在双边关系和一体化组织（欧亚经济联盟、集体安全条约组织和独立国家联合体） 框架下都保持着紧密合作。哈萨克斯坦没有加入俄白联盟等联盟国家的计划，在上述组织框架下进一步发展仍然是我们的优先事项。

此外，总统强调指出，哈萨克斯坦支持欧亚经济联盟继续按照一个经济联盟的定位发展自身潜力。

“哈萨克斯坦支持欧亚经济联盟继续按照一个经济联盟的定位发展自身潜力。通过发展合作，建立商品、服务和劳动力的共同市场，以及增加联盟成员国的投资吸引力，我们可以将欧亚经济联盟转变为全球范围内的有效结构。这方面的工作正在稳步进行。到2025年，将形成一个共同的能源和金融市场。特别是，数字整合领域的潜力值得期待。欧亚经济联盟国，甚至联盟高级别会议，有时都会进行激烈的辩论，但这些辩论代表了将联盟发展成更成功、权威和有吸引力的共同愿望。忽略才是退化的明显表现。”总统说。

【编译：阿依波塔】