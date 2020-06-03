托卡耶夫总统：拜科努尔是属于全人类的财富

哈通社/努尔苏丹/6月3日 --哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫近日在接受俄罗斯《共青团真理报》采访时表示，拜科努尔航天发射中心在人类航天历史上有着举足轻重的地位，是属于全人类的财富。

托卡耶夫总统在访谈中指出，在航天领域的一系列成功合作，以及在拜科努尔市联合发展方面的成效，均体现出了哈萨克斯坦与俄罗斯多边合作的有效性。

总统表示，拜科努尔市的社会生活及可持续发展问题，一直由哈俄两国政府间合作委员会负责处理。

托卡耶夫说，两国一项重视在民用通讯、电视和科研技术领域的合作，启动了«加加林启程点»项目并在其框架下开展了一系列联合工作。

据总统介绍，除哈萨克斯坦与俄罗斯外，阿联酋也有意向拜科努尔航天中心——这一人类探索太空的重要设施提供投资。

总统还在访谈中谈到了哈萨克斯坦的«巴伊铁列克»航天综合体。

他表示，相较于使用对环境影响较大的燃料的«质子»火箭，«巴伊铁列克»项目着重于使用更加洁净的燃料。

托卡耶夫总统还表示，今年是拜科努尔航天发射中心成立65周年，哈俄两国都将以符合该设施历史地位的形式对这一重要的日子予以纪念。

«拜科努尔航天发射中心在人类航天历史上有着举足轻重的地位，是属于全人类的财富。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】