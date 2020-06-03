托卡耶夫称哈中关系已达到长期战略伙伴关系的水平

哈通社/ 努尔苏丹/6月3日—近日哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在接受俄罗斯《共青团真理报》采访时表达了这样的观点：几个世纪以来，中国、中亚和俄罗斯人民一直在积极地进行贸易往来，交流知识与文化。 因此，伟大的丝绸之路已成为中亚的历史标志，中亚的地缘战略位置和巨大潜力吸引了国际社会，包括中国的密切关注。

据国家元首介绍，«一带一路»倡议使我们能够在中亚地区启动许多优秀的项目。 其中许多是在亚洲基础设施投资银行和丝绸之路基金的帮助下实施的。

他强调，在«一带一路»中，若没有哈萨克斯坦和中亚其他国家作为中国与欧洲、中东的纽带，是不可想象的。中国的投资额和双边贸易额正在稳步增长。 2018年，中国在中亚五国的累计直接投资额接近150亿美元。 2019年，中国与中亚的贸易总额超过330亿美元。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示：«我们对发展贸易和投资合作的兴趣是相互的，因此，我认为关于‘中国威胁’的讨论并不符合实际情况。»

他还表示：«首任总统纳扎尔巴耶夫积极参与了与中国的合作发展。目前，我们两国之间的关系已达到长期战略伙伴关系的水平，在最高政治级别上的积极互动。在去年9月与习近平主席的谈话中，通过了一项联合声明，反映了我们两国之间充满希望的合作前景。我们正在与国际和区域组织（联合国，上海合作组织，中美洲国际合作组织等）展开积极合作。»

中国是哈萨克斯坦重要的经济伙伴， 2019年，双边贸易额达到145亿美元。哈萨克斯坦总统将两国在抗击COVID-2019大流行中的团结与互助称为两国伙伴关系历史上的光辉一页。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调说：«习近平主席在与我的电话交谈中说道，哈萨克斯坦向武汉提供了人道主义医疗援助，证实了‘患难见真情’这句谚语，当冠状病毒浪潮席卷哈萨克斯坦时，中方立即提供了人道主义援助，并派出了一批优秀的专家支援。»

值得一提的是，俄罗斯《 共青团真理报》3日发表了对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的采访内容。

【编译：阿拉依】