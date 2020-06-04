“萨姆鲁克-卡泽纳”基金如何帮助哈萨克斯坦本土企业开展业务

哈通社/努尔苏丹/6月4日-- 近日«萨姆鲁克-卡泽纳合同»有限责任公司的总经理库瓦特·霍扎赫梅托夫在接受 Forbes.kz采访时谈到，«萨姆鲁克-卡泽纳»基金与哈萨克斯坦生产商签订的off-take承购合同已开始显现出其效益。在off-take承购合同的帮助下，本土公司得到了该基金的直接支持。他还谈到在何种情况下可以成为集团公司的供应商。

据他介绍，«萨姆鲁克-卡泽纳»基金与本土生产商签订的off-take承购合同可使本土企业有机会得到超过一年的合同，在经济危机的背景下这已成为业务发展的最佳选择。 通过这种方式，本土企业可获得基金集团公司购买其产品至少三年的担保， 这使他们能够在不用担心明天是否有买家的情况下大胆地制定公司未来发展计划。

此外，哈萨克斯坦金融工作者协会已与银行部门达成相关的协议，当我国创造新产业项目需要融资时，off-take承购合同可认作银行抵押品。

«萨姆鲁克-卡泽纳»集团公司的采购数量、采购计划和技术规格都在已发布在zakup.sk.kz网站。

网站上还设有该基金预备长期从本土制造商那里购买的商品储备库，目前，这份清单中有超过1200种商品，长期总需求超过2500亿坚戈。公司的所有项目会由特别委员会审议，也可以通过«萨姆鲁克-卡泽纳投资»为这些项目共同筹集基金。

霍扎赫梅托夫先生强调说：«这是对本土制造商企业的直接支持。我们已经签订了35份合同，总价值220亿坚戈。2018-2020期间的私人投资总额将近2200亿坚戈。这些项目共创造了约2,000个工作岗位。 我还要指出一点，除了保证产品销售外，公司还应承担保持竞争价格和确保本土产品质量的义务。

【编译：阿拉依】