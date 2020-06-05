首任总统支持重组国家油气公司的提议

哈通社/努尔苏丹/6月5日--首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫支持«重组哈萨克斯坦国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）»的提议。

努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在«萨姆鲁克-卡泽纳»国家福利基金管理委员会会议上提到：«在过去两年中，«萨姆鲁克-卡泽纳»基金提前将其外债减少了80亿美元，这使我们消除了1万亿坚戈汇率损失的风险！一系列措施将使得该基金今年向政府支付的分红增加至1200亿坚戈，是2017年的十倍。»

民族领袖向政府和国家基金发出了指示。

首任总统指出：«我支持重组国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）的提议，将其拆分为哈萨克斯坦石油运输公司（KazTransOil）和哈萨克斯坦天然气运输公司（KazTransGas)，作为«萨姆鲁克-卡泽纳»的子公司的运营。这将使国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）能够专注于其主要业务：石油勘探、开采、提炼。而该公司的运输问题，如运输路线的发展及多样化则指派给政府和国家基金来运营，并负责及时审查并就这些问题作出决定。»

此前，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）董事会主席阿里克•阿依达尔巴耶夫提出了重组公司的建议。

发言人强调称：«我国已建立起强大的油气运输基础设施，修建了输油管道，提高了阿特劳-萨马拉输油管道的运输能力，并修建了哈萨克斯坦-中国、贝纽-奇姆肯特、萨热阿尔卡天然气管道。所有这些油气运输设施都属于我们两个子公司，哈萨克斯坦石油运输公司（KazTransOil）和哈萨克斯坦天然气运输公司（KazTransGas)。在基础设施建设的过程中，这些子公司在哈萨克斯坦国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）中的存在是有理由的，我们必需要将所有资源集中用以发展运输路线网络的多元化。»

据他所言，所有工作都差不多完成了。阿依达尔巴耶夫总结道： «这两家子公司已经成为独立和自给自足的公司。 在初始阶段，建议仅将哈萨克斯坦天然气运输公司（KazTransGas）转让给«萨姆鲁克-卡泽纳»运营，这将使得当国家油气公司（ҚазМұнайГаз）首次上市公开招募时，政府可得以保留基础设施项目。而国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）则专注于石油天然气的勘探、生产和加工 ，以及委托给我们的油气化工项目。»





【编译：阿拉依】