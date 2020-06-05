首任总统谈“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金国企私有化计划

哈通社/阿拉木图/6月5日--哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫6月3日在“萨姆鲁克-卡泽纳”国家福利基金管理委员会会议上，就该基金公司集团的私有化计划发表了看法。

首任总统表示，受全球危机影响，能源价格出现了一定程度的波动。因此，有必要重新调整和修改此前的私有化计划。我们将哈萨克斯坦国家原子能工业公司（Қазатомөнеркәсіп）25%的股份私有化，赢得了投资商的信任。

纳扎尔巴耶夫表示，根据哈萨克斯坦邮政公司（Қазпошта）服务特点，应将公司直接出售给战略投资者。在这方面，应该与政府共同进行进一步研究，认真对待。萨姆鲁克能源公司的私有化问题也应该在对国家有利的情况下考虑。

此外，首任总统对将哈萨克电信公司(Kazakhtelecom)10%的股份出售给哈萨克斯坦统一养老储蓄基金（БЖЗҚ/ ЕНПФ）的决议表示了支持。

“其他公司的私有化计划方面，鉴于当前的国际形势，应该重新审核和调整，并推迟至合适时机。因此，我要求基金同政府重新审议私有化和多元化方面的计划。”他说。

根据此前的报道，哈萨克斯坦统一养老储蓄基金（БЖЗҚ/ ЕНПФ）将收购哈萨克斯坦电信股份公司（Kazakhtelecom JSC）10%的股份。

【编译：阿依波塔】