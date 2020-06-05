哈萨克斯坦文体部部长谈如何发展本国旅游业

哈通社/努尔苏丹/6月5日--哈萨克斯坦文化和体育部部长阿赫托特·拉伊姆库洛娃5日谈及进一步发展本国旅游业的措施。

文体部长在面向公众的述职报告中指出，新冠大流行期间，在世界各地旅游的哈萨克斯坦籍游客都已返回祖国。

拉伊姆库洛娃说：“COVID-19疫情对我国旅游业产生了负面影响。疫情期间，为了保障哈萨克斯坦公民的权益，已有约5,913名公民通过包机和定期航班回到了哈萨克斯坦。”

在谈到旅游业发展时，部长指出，已制定了哈萨克斯坦旅游业发展路线图，其中标识了我国十大主要旅游目的地。与此同时，正在着手改善布拉拜国家自然公园、巴彦阿乌勒国家自然公园、阿拉湖度假区、巴勒喀什自然保护区及里海沿岸的景区建设。

部长还提到：“发展重点将放在基础设施、酒店综合体、路边服务、土地重建及景区道路的建设上。总的来说，在为旅游景区提供必要的工程、通信和交通基础设施的框架内，以及政府的支持下，已为44个项目提供了资金。”

文化和体育部将继续致力于吸引国际游客。

部长补充说：“为了吸引外国游客，引入了增值税退税制度‘Tax free’，开发了‘E-Konak’系统，扩大免签入境国家列表至73个，取消外国人落地30天之内登记程序等政策。”

【编译：阿拉依】