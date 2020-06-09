财政部：批发和零售贸易的商业活动减幅最大

哈通社/努尔苏丹/6月9日--哈萨克斯坦财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫指出，今年前5个月未能完成计划收入的主要原因。

据财政部长称，国家预算收入中已收入2.111万亿坚戈，计划收入完成率为94.4％，计划收入中未实现（不包括汇款）的金额为1250亿坚戈。

财政部负责人说：«在国家进入‘紧急状态’期间，采取了各项措施以支持经济活动，计划收入因受到这些外部因素的影响，所以未能实现。税收的减少始于今年4月，并一直持续到5月。根据‘电子发票’信息系统的数据显示，批发和零售贸易的商业活动减幅最大。与2019年5月相比，商品的销售营业额下降了54％，即下降了1.2万亿坚戈。

主要出口商品的价格与2019年前5个月相比平均下降了16.4％，与年初相比下降了13.2％。

加玛吾巴耶夫称：«与去年前五个月相比，在全国1796个大型企业中有47％的企业在向国家预算缴纳的企业所得税时，减少了35％的预付款，即1,195亿坚戈。760亿坚戈的国内商品增值税计划尚未实现，主要原因是增值税退税额与去年同期相比增加了1.8倍，即1,670亿坚戈。40亿坚戈的原油出口关税计划没有实现。»

【编译：阿拉依】