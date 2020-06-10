卡拉干达企业向中国出口驼奶粉 预期实现常态化

哈通社/卡拉干达/6月10日 – 在哈中两国之间多方努力下，欧亚投资公司（Евразия Инвест ЛТД）日前成功向中国出口了首批以Saumal和Saubota品牌推出的驼奶粉产品。

据该公司总经理卡德尔别克·梅拉姆别科夫介绍，首批发往中国甘肃省兰州市的驼奶粉产品共3.5吨。

«我们为此进行了5年的努力，进入中国市场并不容易。»他说。

2019年，托卡耶夫总统访华期间，哈中两国签署了由哈国向中国出口奶制品的议定书。

2020年1月，包括欧亚投资公司在内的3家哈萨克斯坦企业被列入中国海关进口商清单。

这家位于卡拉干达的驼奶生产企业自2014年开始运营至今，并于去年掌握了驼奶粉的生产工艺。





梅拉姆别科夫称，去年该公司向霍尔果斯贸易区售出了价值6.09亿坚戈的产品。他相信，若非疫情影响，产品出售规模今年将进一步增加。

由于边境关闭，截至目前霍尔果斯贸易区仍未开放。

据梅拉姆别科夫介绍，目前公司驼奶粉的月产量为2吨。

哈萨克斯坦农业部和农产品出口协会为公司的驼奶粉出口中国提供了协助。

据协会透露，目前哈萨克斯坦在中国义乌市开设的贸易中心仍在持续工作，并计划近期在西安建立相似的机构。

预期哈国向中国出口驼奶粉产品将实现定期化和常态化。