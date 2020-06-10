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    哈萨克斯坦教育水平位居全球前列

    10:49, 10 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月10日 -- 在世界经济论坛(World Economic Forum)发布的2019年全球竞争力报告中的«技能»类别中，哈萨克斯坦居于全球140个国家中的第57位，而在2019年世界技能大赛«WorldSkills»总排行榜上位居第14名。

    此外，哈萨克斯坦在国际阅读素养进展研究项目（PIRLS）阅读能力评分报告中位居第27位；在国际数学和科学教育趋势调查(TIMSS)评估结果中位居前10位。

    值得一提的是，国际阅读素养进展研究（Progress in InternationalReading Literacy Study，简称PIRLS）是由国际教育成就评价协会（IEA）组织的一个对学生阅读素养进行大规模国际比较研究的项目，每五年举办一次；

    国际数学与科学趋势研究（Trends in International Mathematics and Science Study, 简称TIMSS）是由国际教育成就评价协会组织的评估全球学童的数学、科学知识的国际测试,每四年举办一次；

    此外，在由经合组织开展的2018年教学与学习国际调查数据显示，哈萨克斯坦教师年龄比多数经合组织成员国小3岁，平均年龄为41岁。同时，86％的教师表示专业发展对其教学实践有积极影响（经合组织成员国平均数据为82%）。

    哈萨克斯坦于2017年正式加入经济合作与发展组织教育政策委员会。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 教育 黄金储备
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