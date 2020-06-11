哈外交部出席伊合组织紧急会议 强调对巴勒斯坦领土问题基本立场

哈通社/努尔苏丹/6月11日 – 哈外交部出席了伊斯兰合作组织执行委员会组织10日召开的伊合组织成员国外长级线上紧急公开会议。

据哈萨克斯坦外交部消息，会议对以色列吞并巴勒斯坦被占领土（约旦河西岸部分地区）的计划进行讨论并强调了集体立场。

哈萨克斯坦外交部参会代表团由外交部第一副部长沙赫拉特·努雷舍夫率领。

在会议上发言时，努雷舍夫强调指出，哈萨克斯坦支持按照联合国安全理事会2002年《阿拉伯和平倡议》的有关决议，在国际法的基础上解决巴以冲突，同时支持按照1967年划分的边境线，组建以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。





哈萨克斯坦呼吁冲突各方放弃单方行动，遵循«两个民族两个国家»的原则，在不设其他前提条件的基础上，恢复谈判进程。

努雷舍夫在发言中强调指出，放弃暴力行动，在互利基础上开展建设性的政治对话，是克服双方矛盾的唯一可行方式。

此次紧急会议由沙特和巴勒斯坦外交机构协同伊合组织秘书处联合组织。





共有39个国家的代表团（其中24个国家为部长级代表团）出席会议。

以色列两大政党利库德集团和蓝白党今年4月20日签署包括从7月1日起推动吞并约旦河西岸部分地区计划的联合政府协议，以色列总理内塔尼亚胡随后表示，将在未来数月内对约旦河谷和约旦河西岸犹太人定居点实施主权，沙特等阿拉伯和伊斯兰国家对此表示强烈反对。





【编译：木合塔尔·木拉提】