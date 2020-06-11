托卡耶夫总统执政第一年的成就：哈萨克斯坦正走在逐步改革的道路上

哈通社/安曼/6月11日--约旦国家通讯社佩特拉（Petra）的政治观察员，同时也是约旦能源和矿产资源部发言人玛舒尔·阿布·艾德与哈通社中东分部的记者分享了其在社会政治生活自由化新阶段的观点，他认为关于总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫执政第一年的成就，可以说哈萨克斯坦正坚定不移地遵循社会民主化进程，社会各界可以更多地参与决策。

玛舒尔·阿布·艾德曾多次访问哈萨克斯坦，包括报道2015年4月提前举行的总统大选和世界博览会EXPO-2017。

据阿布·艾德称，哈萨克斯坦总统明确知道下一步该做什么，从而努力推动哈萨克斯坦向前。在这方面，专家强调了由总统托卡耶夫创建的国家公众信任委员会的作用，该委员会在短时间内加强了政府与人民之间的对话。著名的政治人物、知识分子的代表、公众人物、经济学家都积极参与该国的社会政治生活。

作为一系列政治改革的一部分，考虑到国家公众信任委员会的提议，托卡耶夫总统于5月底签署了多项立法法案，这是朝着实施«倾听型政府»概念和公民社会作用日益发展迈出的重要一步。





根据玛舒尔·阿布·艾德的说法，哈萨克斯坦的新法律规范进一步加强了诸如多元意见、替代意见、建设性立场和对选民的责任等价值观。此外，对立法的修正案将增加政党对该国政治进程的影响，这将有助于建立新的政党和全面振兴该国的政党。不同意见和建议的自由讨论将对政府决策的制定和通过产生积极影响。

此外，约旦的外国法律顾问，同时又是立陶宛共和国议会前议员，北约下议院议会委员会主席乔纳斯·切库奥利斯也谈到了我国的政治改革。专家切库奥利斯说：«世界实践表明，通往民主化的道路通常是坎坷而艰难的，但这是加快社会进步和发展各阶层人口福利，加强爱国主义价值观和民族自豪感的最佳途径。''

【编译：阿拉依】



