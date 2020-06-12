国际劳工组织：新冠疫情增加了儿童沦为童工的风险

哈通社/努尔苏丹/6月12日 -- 国际劳工组织和联合国儿童基金会11日发布的一份新的简报指出，由于2019冠状病毒病大流行，数以百万计儿童面临被迫沦为童工的风险，这可能导致20年来童工人数首次增加。

简报指出，自2000年以来，童工人数减少了9400万， 但这一进展目前面临威胁。已经从事童工的儿童可能将面临更长的工时和更恶劣的条件。更多人可能被迫从事最恶劣的劳动形式，从而对其健康和安全造成重大损害。

劳工组织总干事莱德表示，由于疾病大流行严重损害了家庭的收入，许多儿童可能被迫加入劳动大军。

简报指出，新冠疫情可能导致贫困增加，而由于家庭需要通过各种手段谋生，童工人数也会增加。一些研究显示，贫困率上升1%将导致一些国家的童工至少增加0.7%。

联合国儿基会执行主任福尔表示，在危机时期，童工成为了许多家庭的应对机制。随着贫困加剧，学校关闭以及社会服务减少，越来越多的儿童被迫加入童工大军。

经济衰退、非正规性和失业增加、生活水平普遍下降、健康冲击和社会保护体系不足等问题将使非正规就业人口和移民劳工等脆弱群体遭受最大的压力。

越来越多的证据显示，随着学校在大流行期间关闭，童工现象不断增加，学校临时关闭影响了130多个国家的10多亿学生。即便学校重开，一些父母也不再有能力负担孩子的学业。

因此，更多儿童可能被迫从事被剥削和危险的工作。性别不平等可能更加严重，在农业部门和家务劳动中，女童尤其容易遭到剥削。

简报提出了一系列措施来应对童工增加的威胁，包括更全面的社会保障，使贫困家庭更容易获得信贷，促进成人体面劳动，使儿童重返学校，包括免除学费，以及为劳动监察和执法提供更多资源。

国际劳工组织和儿基会正在开发一个模型，以研究新冠疫情对全球童工的影响。全球童工的新的估计数字将于2021年发布。